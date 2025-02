Polícia Militar intensifica patrulhamento no Grajaú para garantir ordem pública

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram, na madrugada desta segunda-feira (24), uma operação de patrulhamento intensificado na Avenida Antônio Carlos Benjamim dos Santos, no bairro Grajaú, zona sul de São Paulo. A ação teve como objetivo coibir práticas irregulares e garantir a ordem pública.

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um grande fluxo de pessoas que interditava a via e perturbava o sossego dos moradores. Com a chegada da polícia, os participantes começaram a se dispersar, permitindo a liberação da via e o restabelecimento da ordem no local.

Além da dispersão da aglomeração, diversas motocicletas foram abordadas, resultando na constatação de irregularidades. Como medida administrativa, foram aplicadas 18 autuações de infração de trânsito (AITs) e realizados 12 procedimentos de remoção de veículos (CRRs).

A ação faz parte do esforço contínuo da Polícia Militar para garantir a segurança e a tranquilidade da população, especialmente diante de ocorrências frequentes de perturbação do sossego e bloqueio de vias.