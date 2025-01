Polícia Militar descobre desmanche clandestino em Guararema

Na última quinta-feira (16), uma operação realizada pela Polícia Militar, em colaboração com o Centro de Segurança Integrada (CSI) da Prefeitura de Guararema, resultou na descoberta de um desmanche clandestino de veículos na região.

Conforme informações do capitão da PM, Flávio Roberto da Silva, a corporação recebeu denúncias sobre um imóvel localizado na Rodovia Nicola Capucci (SP-66) que estaria sendo utilizado como ponto de desmanche para veículos furtados ou roubados. Com o auxílio do CSI, as autoridades conseguiram localizar o endereço suspeito.

Uma operação foi rapidamente organizada, envolvendo 16 policiais militares, que se dirigiram até o local indicado. Contudo, ao chegarem ao imóvel, não encontraram nenhum dos indivíduos suspeitos. No entanto, uma central de monitoramento estava instalada no local, equipada com câmeras que permitiam a vigilância das atividades na rodovia.

É possível que os integrantes da quadrilha tenham percebido a aproximação das forças policiais e, por isso, conseguiram escapar antes da chegada dos agentes.

No terreno identificado como ponto de desmanche, havia três residências e um galpão construído sobre uma delas. Durante a investigação, foram apreendidos diversos materiais, incluindo equipamentos destinados à inibição de sinal de monitoramento, duas cabines de caminhões já desmontadas, pneus, uma retroescavadeira, uma empilhadeira e outros itens relevantes para as atividades ilícitas.

Ainda foi encontrado um documento pessoal que pode estar relacionado a algum dos suspeitos. A Polícia Militar estima que a quadrilha envolvida nesse esquema seja composta por aproximadamente dez pessoas.