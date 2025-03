Polícia Militar de Diadema prende traficante e apreende arma de fogo

Neste sábado (15/03) equipe de policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizou a prisão de um homem pelo bairro Taboão em Diadema em posse de certa quantidade de drogas, (crack e cocaína), tendo ainda apreendido em sua residência um revólver calibre 22.

A equipe policial parada no semáforo visualizou uma motocicleta ocupada com 02 indivíduos, onde condutor ultrapassou o farol vermelho, sendo iniciado a um breve acompanhamento com sucesso na abordagem dos envolvidos.

Realizada a abordagem e busca pessoal em ambos, foi localizada uma sacola na cintura do garupa, contendo 222 gramas de crack e 77,88 gramas de cocaína, o qual assumiu que estava fazendo entregas do tráfico e seria o “abastece” da região. Com o outro abordado nada de ilícito foi localizado, onde relatou ser motorista de aplicativo e que apenas teria aceitado a corrida.

Foi solicitado ao garupa o local onde reside para procurar seu documento de identificação o qual a fim de ludibriar os policiais correto, sendo a casa de uma tia onde não mais residia.

Em consulta ao endereço solicitado pelo aplicativo, foi localizada a residência do autor, onde após vistoria do imóvel foi localizado em seu quarto, dentro de uma sapateira, 01 (um) revólver cal. 22 sem munições.

Questionado a respeito do armamento confessou a equipe que um amigo havia deixado o revólver em sua casa.

Fatos apresentados no 3º Distrito Policial de Diadema onde o Delegado após obter ciência dos fatos, registrou o Boletim de Ocorrência de Tráfico de Drogas/Posse Ilegal de Arma de Fogo, permanecendo o acusado a disposição da justiça, sendo os entorpecentes e armamento apreendidos.