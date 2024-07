Polícia Militar apreende cerca de 6 mil porções de drogas em imóvel em São Bernardo

A Polícia Militar apreendeu cerca de 6 mil porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína, na tarde desta terça-feira (9), em um imóvel no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Na ação, um homem, de 27 anos foi preso.

Os agentes receberam a denúncia de que uma casa estava sendo usada para o armazenamento de entorpecentes que abasteceriam o tráfico e foram até o local verificar. Com as características do suspeito responsável pelas substâncias, o abordaram quando saía de um imóvel vizinho.

Questionado, o rapaz demonstrou muito nervosismo e acabou confessando o armazenamento das drogas. Ele permitiu a entrada dos policiais na casa, onde foram localizados 2.253 eppendorfs com cocaína, bem como 1.305 porções de crack e outras 2.429 de maconha.

Todo o entorpecente foi apreendido para perícia, assim como uma mochila e dois cadernos com anotações. O homem foi preso em flagrante e o caso, registrado como tráfico de drogas no 3º Distrito Policial da cidade.