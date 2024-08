Polícia Militar apreende 1,9 tonelada de maconha em Itu

Policiais militares do 5º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) apreenderam, na tarde deste sábado (03), 1.9 tonelada de maconha que estava em um conjunto de veículos composto por cavalo trator e semirreboques. O flagrante foi na Rodovia SP-075 no município de Itu.Os entorpecentes foram encontrados após vistoria do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). No total havia 85 fardos de maconha totalizando 1.966 quilos que estavam escondidos em meio a carga de adubo.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Sorocaba.