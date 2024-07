Polícia Militar apreende 1,3 tonelada de maconha em Piraju

A Polícia Militar apreendeu, por volta desta 17h, desta segunda-feira (8) 1,3 tonelada de maconha na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em Piraju, região de Sorocaba. A ação resultou na prisão de três envolvidos no tráfico de entorpecentes.

Os policiais da área do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) em patrulhamento foram acionados via COPOM para verificarem um caminhão que tinha tombado nas margens do km 320 da rodovia. A suspeita era que os envolvidos estavam transferindo os entorpecentes para um furgão branco.

Os agentes encontraram um Mercedes Benz Sprinter, um VW T Cross e um VW Virtus, sendo que um dos indiciados foi preso no mesmo instante enquanto carregava o furgão. Os fardos com a maconha estavam escondidos no caminhão em meio a uma carga de amido. Os outros dois envolvidos foram detido já próximo a um condomínio numa região de mata.

No total foram recuperados 88 fardos que totalizaram 1.370 kg da droga. O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes na Delegacia de Polícia do município de Piraju.