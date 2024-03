Polícia Militar Ambiental encontra drogas enterradas em barris no litoral de SP

Policiais militares ambientais do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (Gepaar) localizaram mais de 1,7 mil porções de drogas que estavam escondidas em barris, enterrados em uma área de conservação em São Vicente. A ocorrência aconteceu na segunda-feira (18).

A região foi apontada pelo setor de inteligência que era usada pelo tráfico de drogas para depositar os entorpecentes comercializados na Baixada Santista. A equipe realizava as buscas na área de mata quando encontraram vários barris e plásticos enterrados no final de uma trilha. Também havia no local 21 mil pinos vazios para acondicionar drogas, além de itens para dividir e embalar os entorpecentes.

A PM apreendeu 1,5 mil pedras de crack, 24 porções de maconha, 127 pinos de cocaína e mais meio quilo de pasta-base da droga. Dentro dos barris os policiais encontraram também um simulacro de arma de fogo, calibre 38, e oito cadernos de contabilidade.

A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de São Vicente, onde foi registrada como localização e apreensão de entorpecentes. O material foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil prossegue com as investigações.