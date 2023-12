Polícia mata homem que mantinha a própria mulher refém na zona oeste de São Paulo

A Polícia de São Paulo confirmou que um homem que mantinha a própria mulher refém em um apartamento da Rua Matheus Grou, na zona oeste da capital, foi executado depois de horas de negociação sem sucesso. A vítima foi liberada sem ferimentos.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), informou que equipes da polícia militar receberam as primeiras ligações sobre a ocorrência por volta das 8h40, depois de vizinhos ouvirem pedidos de socorro de uma mulher, além de gritos de uma criança.

No endereço indicado, as equipes que inicialmente atenderam a ocorrência encontraram um homem, que mantinha a sua mulher refém com uma faca.

O Grupo de Ações Táticas (Gate) e do Corpo de Bombeiros foram chamados para as negociações.

Segundo testemunhas, foram 40 minutos de negociações sem sucesso e, depois disso, o suspeito foi baleado e morreu no local.

A vítima foi resgatada e levada ao pronto socorro da região.

O caso foi encaminhado ao 14° DP (Pinheiros).