Polícia liberta vítima de cárcere privado e apreende mais de 10 quilos de drogas em Campos do Jordão

Policiais civis libertaram na segunda-feira (26) uma mulher, de 23 anos, mantida em cárcere privado por um homem, de 22 anos, em uma casa localizada no bairro Monte Carlo, em Campos do Jordão. Na ocasião, os policiais também apreenderam mais de 10 quilos de drogas.

Os agentes do setor de investigações da Delegacia de São José dos Campos receberam a informação de que um homem, responsável por abastecer pontos de vendas de drogas na região, mantinha sua esposa refém dentro de casa.

Já no local, os policiais identificaram o suspeito, que estava com uma faca na mão, momento que tentaram a abordagem, mas ele conseguiu fugir. Os policiais conseguiram libertar a mulher, que disse que era ameaçada constantemente. Durante vistoria na casa, encontraram as drogas já embaladas para comércio.

No total, foram apreendidos mais de 10 quilos de drogas, como maconha, cocaína, crack e tabaco. Os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi levado à Delegacia de Campos do Jordão, onde foi registrado como tráfico de drogas.

A Polícia Civil segue com investigações para localizar o suspeito.