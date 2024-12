Polícia investiga suspeita de roubo de um diamante em Campinas (SP)

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre um roubo de diamante ocorrido no distrito de Sousas, em Campinas, no início da tarde da última segunda-feira, 23. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso, mas as autoridades estão analisando imagens capturadas por câmeras de segurança que registraram o crime.

Conforme informações do boletim de ocorrência registrado no 12º Distrito Policial, dois homens, um com 58 anos e outro com 27, que são pai e filho, deslocaram-se até Campinas com a intenção de negociar a joia preciosa com um intermediador e o proprietário do diamante. O encontro ocorreu em um posto de combustíveis, onde todos os envolvidos entraram no veículo do intermediador.

No entanto, ao chegarem em uma rua sem saída, o carro foi interceptado por outro veículo que parecia uma viatura policial não identificada. Nesse momento, três indivíduos armados com fuzis desceram do automóvel e anunciaram o roubo.

As imagens do circuito interno mostram que duas das pessoas que estavam no carro foram obrigadas a entrar no veículo dos criminosos, enquanto o pai e o filho ficaram à mercê da situação na rua. A polícia agora investiga se as duas pessoas sequestradas possuem alguma conexão com a quadrilha envolvida no crime e também está apurando os detalhes da negociação que antecedeu o roubo.

O valor do diamante ainda não foi divulgado. Os homens que foram vítimas do assalto residem em Bertioga e Ferraz de Vasconcellos, respectivamente, e optaram por não registrar uma queixa formal. Além disso, foi constatado que o veículo utilizado pelos assaltantes estava com placas clonadas.