Polícia investiga desaparecimento de empresário em Praia Grande

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento de um homem desde o dia 29 de dezembro em Praia Grande, no litoral do estado.

Bruno Lorenzo Moreira, de 29 anos, desapareceu há mais de uma semana. Segundo a família, ele foi visto pela última vez no bairro Caiçara por volta das 3h da madrugada de 29 de dezembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem e um amigo haviam saído para ”comprar drogas”. Na sequência, os dois teriam se envolvido em uma confusão, ainda segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O amigo conseguiu fugir do conflito e disse não saber sobre o paradeiro de Bruno. A polícia encontrou o celular do empresário na última quarta-feira (1º) em Mongaguá, a cerca de 30 km de Praia Grande.

As investigações ainda seguem em andamento para tentar localizar a vítima. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 3º DP de Praia Grande.

Nas redes sociais, a companheira de Bruno, Camila Estevam pediu por informações. Ela relatou que Bruno tem 1,75 de altura e vestia uma camisa preta, calça verde escuro e boné preto no dia em que desapareceu.

QUEM É O EMPRESÁRIO?

Bruno é dono de uma temakeria no Parque São Vicente. O estabelecimento também vende outros produtos além de comida japonesa, como hambúrgueres, pizza e batata frita.

Filho do empresário nasceu neste domingo (5). Camila lamentou ter enfrentando o parto sem a presença do marido. ”Ontem e hoje seria o um dos dias mais importantes de toda as nossas vidas, eu estava ali trazendo ao mundo o nosso mundo, nosso maior sonho, mas me sentia totalmente incompleta”, escreveu em carta aberta.

Últimas publicações do jovem foram sobre o chá revelação da criança. Em outubro, Bruno compartilhou fotos da comemoração e a descoberta do sexo do bebê. ”Faltam dois meses, o pai está ansioso demais pela sua chegada, filho”