Polícia instaura inquérito após invasão à sede social do Corinthians

A Polícia Civil do estado de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a invasão de torcedores organizados ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians.

O QUE ACONTECEU

As imagens das câmeras de segurança da sede social do Corinthians foram solicitadas pelas autoridades. A polícia busca entender como aconteceu toda a movimentação dos indivíduos envolvidos no episódio.

Cerca de 33 pessoas foram encaminhadas até a delegacia, que constam no boletim de ocorrência. Todos serão chamados a depor nos próximos dias. O caso está sob os cuidados do delegado Cesar Saad, responsável pela DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva).

Implicados criminalmente, os torcedores envolvidos na invasão podem ser suspensos de frequentar os estádios no estado de São Paulo por até dois anos.