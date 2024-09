Polícia impede que estelionatário aplique golpe de R$ 1,8 mil em idosa no interior de SP

Um homem foi preso em flagrante por estelionato, na quinta-feira (19), ao tentar aplicar o “golpe da maquininha” em uma idosa, de 70 anos, em Campinas, interior de São Paulo. Policiais civis abordaram o suspeito antes que ele pudesse transferir R$ 1,8 mil do cartão da vítima. Duas máquinas usadas no crime foram apreendidas.

A equipe passava pelo bairro Vila Proost De Souza, quando notou o suspeito. Ele estava com a maquininha em mãos, enquanto conversava com a vítima. Ao perceber que estava sendo observado pelos investigadores, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Ele foi preso no local.

Em conversa com a vítima, os policiais descobriram que ela havia encomendado comida por meio de um serviço de entregas. O criminoso, sabendo disso, ligou para o celular da idosa, se passando por entregador e afirmando que havia um problema no pedido que ela havia recebido, alegando que ganharia um brinde após pagar uma taxa de frete, no valor de R$ 5.

O suspeito foi até o apartamento da idosa para entregar o falso brinde e, no momento em que tentava realizar a cobrança, foi flagrado pelos policiais. Com ele, foram encontradas duas máquinas de cartão, uma delas com o valor de R$ 1,8 mil, que seria debitado do cartão da vítima.

Ao verificar o extrato de uma das maquininhas, os agentes constataram que o suspeito havia realizado outras duas transferências, totalizando R$ 5,9 mil, de outra vítima.

Conforme as informações, o homem faz parte de uma quadrilha. Outro integrante seria responsável por fornecer a localização das vítimas para que ele aplicasse o golpe. O estelionatário foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por estelionato qualificado, com agravante devido à vulnerabilidade da vítima. Ele permanece à disposição da Justiça, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.