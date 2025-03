Polícia identifica corpo em estado de decomposição no litoral do Piauí

A Polícia Civil do Piauí confirmou, na última sexta-feira (7), a identificação de um corpo encontrado em avançado estado de decomposição no mangue da Pedra do Sal, em Parnaíba. A vítima foi identificada como “Sacinho”, um homem originário da cidade vizinha de Luís Correia, que estava desaparecido desde o dia 25 de fevereiro.

De acordo com o delegado Maikon Kaestner, a identificação foi possível graças às tatuagens presentes no corpo. Entretanto, a investigação se complica com a descoberta de restos mortais adicionais próximos ao local onde o corpo principal foi encontrado. Para esclarecer a situação, exames de DNA foram solicitados para determinar a identidade dessa segunda ossada.

“A família conseguiu reconhecer o indivíduo através das tatuagens visíveis. A segunda vítima parece estar ali há um tempo considerável, e os estágios de decomposição entre os dois corpos são distintos”, explicou Kaestner.

Os corpos foram descobertos no último sábado (1º), mas devido à maré alta na região, a remoção só pôde ser realizada na manhã do dia seguinte, domingo (2). O tenente-coronel Delgado, do 2º Batalhão da Polícia Militar, relatou que a equipe recebeu informações sobre um corpo em estado cadavérico por volta das 14h do sábado.

Ao se dirigirem ao porto pesqueiro de Luís Correia, os policiais localizaram o corpo amarrado e, durante a perícia na área, encontraram também os restos mortais da segunda pessoa, que ainda estavam vestindo roupas.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos corpos, enquanto a Polícia Civil continua a investigação para elucidar as circunstâncias que levaram aos falecimentos.

A comunidade local aguarda ansiosamente por mais informações à medida que as investigações progridem.