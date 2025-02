Polícia Federal realiza prisões por tráfico de cédulas falsas em Redenção, Pará

Em uma operação realizada nesta quinta-feira (6), a Polícia Federal prendeu dois homens e apreendeu um adolescente em Redenção, localizada no sul do Pará. A ação é parte de uma investigação mais ampla sobre a circulação de cédulas falsas na região.

No início da manhã, os agentes da PF abordaram um homem no momento em que ele recebia uma encomenda dos Correios, que continha 10 cédulas falsas de 100 reais. A remessa tinha origem em Brasília (DF).

Na parte da tarde, as autoridades efetuaram a prisão de um segundo suspeito ao receber uma nova remessa, desta vez com seis cédulas falsas de 50 reais e outras seis de 100 reais, que haviam sido enviadas de Belo Horizonte (MG). Durante a ação, um adolescente também foi apreendido e levado para a Delegacia da Polícia Civil.

As cédulas interceptadas passarão por análise pericial pela equipe da Polícia Federal. Além disso, os celulares dos envolvidos foram confiscados como parte das investigações.

A PF informou que as investigações continuam em andamento com o intuito de identificar outros possíveis participantes na distribuição das cédulas falsificadas.

