Polícia Federal realiza operação contra tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal (PF) lançou, nesta terça-feira (17), uma operação significativa com o objetivo de desmantelar um esquema de tráfico internacional de drogas, que teria movimentado aproximadamente R$ 2 bilhões nos últimos dois anos. No total, estão sendo cumpridos 32 mandados judiciais, dos quais 19 são de prisão e 13 de busca e apreensão. Além disso, as contas de 38 indivíduos envolvidos foram bloqueadas e as atividades de sete empresas foram canceladas.

Em comunicado oficial, a PF também informou que foi solicitado o alerta vermelho da Interpol para um dos suspeitos. Os mandados foram emitidos pela 10ª Vara Criminal da Justiça Federal do Distrito Federal e estão sendo executados em diversos estados, incluindo Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no próprio Distrito Federal.

As investigações tiveram início em abril de 2023, após a apreensão de 1,5 tonelada de substâncias ilícitas e cinco fuzis pela Polícia Civil do Amazonas. Segundo as autoridades, a droga tinha como destino o Distrito Federal. Desde então, a PF já realizou três operações para identificar os envolvidos na trama criminosa, revelando uma intrincada rede composta por empresas de fachada.

De acordo com a corporação, o grupo estaria enviando recursos para a Colômbia — onde reside um dos suspeitos — para viabilizar o pagamento das drogas. O inquérito policial indica movimentações financeiras que ultrapassam R$ 2,2 bilhões em um período de apenas dois anos, evidenciando a dimensão dessa operação criminosa.

Durante as investigações, quase 40 suspeitos foram identificados, abrangendo gestores financeiros, traficantes e intermediários do esquema. Foram também apreendidas armas, munições, substâncias ilícitas e bens de luxo, como veículos e relógios.

A PF ainda apontou indícios da prática de crimes violentos dentro da própria organização criminosa. Um dos suspeitos que atuava como ‘mula’ teria sido sequestrado e submetido a tortura por membros da liderança do grupo após o desaparecimento de uma remessa de drogas.

Outro investigado é considerado um dos líderes de uma facção criminosa atuante na Região Nordeste do Brasil, especificamente nos estados da Bahia e Sergipe. As investigações continuam em andamento na busca por mais informações e possíveis detenções.