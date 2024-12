Polícia Federal realiza operação contra policiais suspeitos de ligação com o PCC

Uma grande operação coordenada pela Polícia Federal, em colaboração com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, está em andamento para prender cinco policiais civis suspeitos de manter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 17.

A investigação, conhecida como operação Tacitus, tem como alvo um delegado e quatro agentes da polícia. Informações obtidas pela reportagem indicam que entre os detidos estão o delegado Fábio Baena e três policiais civis, com Baena sendo mencionado nas delações do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro.

As investigações apontam para crimes graves, incluindo manipulação e vazamento de informações confidenciais, venda de proteção a membros do crime organizado e corrupção de agentes públicos, visando facilitar operações de lavagem de dinheiro realizadas pela facção criminosa.

A análise das provas coletadas em múltiplas investigações revelou uma rede complexa de extorsão e lavagem de dinheiro operada pelos suspeitos, destacando a seriedade das ações criminosas em questão.

Nesta terça-feira, aproximadamente 130 policiais federais e agentes da corregedoria estão executando oito mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança, Igaratá e Ubatuba.

Os indivíduos investigados enfrentam acusações que podem incluir organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de ocultação de capitais. Se condenados, as penas podem somar até 30 anos de reclusão.

A defesa do delegado Fábio Baena manifestou indignação quanto à prisão, alegando que não haveria necessidade para tal medida. Mais detalhes sobre essa declaração ainda serão acompanhados pela imprensa.