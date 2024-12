Polícia Federal realiza operação contra desvio de recursos do SUS

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta terça-feira (17), uma operação destinada a desmantelar um esquema ilícito que teria desviado recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas cidades do Paraná. A ação conta com a colaboração da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), abrangendo Curitiba, sua região metropolitana, além das cidades de São Paulo, Santa Isabel e Ribeirão Preto, no estado paulista.

Conforme informado pela PF em comunicado oficial, a missão principal é localizar ativos ocultos pelos suspeitos e identificar possíveis agentes políticos implicados na trama. A investigação também se concentra em uma organização social contratada para a administração de recursos públicos na área da saúde. Segundo a corporação, o grupo investigado utilizava empresas fictícias e intermediários para justificar contratos com valores superfaturados, facilitando o desvio de lucros entre empresários, gestores da organização social e representantes políticos.

No total, foram executados 16 mandados de busca e apreensão, além de diversas medidas cautelares que incluem bloqueios financeiros, sequestro de bens e restrições à contratação com a administração pública para os empresários e companhias envolvidas no esquema. As investigações indicam que o modus operandi consistia na formalização de contratos simulados e na contratação de empresas que pertenciam ao mesmo grupo empresarial para a prestação de serviços médicos, que era o foco principal da terceirização.

Além disso, foi constatado que havia mais de um contrato para a mesma prestação de serviço, com valores excessivos que possibilitaram o desvio de dinheiro público. De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), somente no município de Curitiba, o montante desviado até 2019 ultrapassou R$ 20 milhões.

A PF esclareceu que a operação teve início após uma denúncia anônima que foi corroborada por investigações policiais. Embora não seja uma extensão direta de outra operação anterior, informações coletadas na Operação Sépsis, realizada pela Polícia Federal em Sorocaba (SP), foram fundamentais para embasar as atuais investigações.