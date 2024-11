Polícia Federal investiga conexões radicais de autor do ataque à bomba na praça dos Três Poderes

Na noite de quarta-feira (14), um atentado a bomba na praça dos Três Poderes em Brasília chamou a atenção das autoridades e do público. Francisco Wanderley Luiz, o autor do ataque, está no centro das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que busca determinar se ele agiu sozinho ou se houve apoio financeiro e logístico de grupos radicais. O celular encontrado com Francisco é uma peça chave para entender as motivações por trás do ataque e possíveis conexões com grupos extremistas.

Desde julho, Francisco estava em Brasília, onde alugou um imóvel em Ceilândia e um trailer próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. A sequência de eventos que culminou com sua explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal envolveu duas explosões iniciais na praça. No local, seu carro foi encontrado em chamas, carregado de explosivos. A polícia está atenta à possibilidade de Francisco ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro ou dos acampamentos em frente ao Quartel-General do Exército.

A análise das câmeras de segurança e do conteúdo do celular de Francisco busca traçar suas ações e intenções. O caso também levanta questões sobre a possível conexão com Débora Rodrigues, mencionada em uma mensagem deixada por Francisco. Este caso está sendo tratado como uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e terrorismo.

Em conclusão, as investigações continuam sob sigilo, com a Polícia Federal explorando todas as possibilidades para esclarecer os fatos. A sociedade aguarda ansiosamente por respostas sobre os eventos que trouxeram à tona questões sobre segurança pública e a ameaça representada por ideais extremistas.