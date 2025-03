Polícia Federal desmantela quadrilha de fraudes do INSS no RJ

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (18), uma operação chamada Caça ao Tesouro, resultando na prisão de nove indivíduos envolvidos em uma organização criminosa que se especializou em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação ocorreu no estado do Rio de Janeiro e envolveu a expedição de 13 mandados de prisão preventiva, além de 19 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, a quadrilha operava há mais de uma década, desenvolvendo um esquema sofisticado para a obtenção de benefícios previdenciários por meio de saques ilegais. As investigações revelaram que o prejuízo causado à União ultrapassa os R$ 50 milhões.

O início da apuração remonta a 2022, quando um indivíduo foi detido em flagrante ao tentar sacar valores provenientes de benefícios obtidos de maneira fraudulenta. Este suspeito informou às autoridades que diversos profissionais estavam envolvidos na fraude, utilizando suas posições e conhecimentos técnicos para criar, manter e reativar benefícios fraudulentos. Entre os participantes da organização estavam servidores do INSS, advogados, escreventes de cartório e um profissional ligado a uma gráfica.

A quadrilha conseguiu realizar o saque indevido de pelo menos 193 benefícios, totalizando o valor mencionado anteriormente. A operação contou com a mobilização de aproximadamente 70 policiais, que cumpriram os mandados nas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Araruama e Mesquita.

Os membros da organização criminosa enfrentam acusações que incluem inserção de dados falsos em sistemas de informação (peculato digital) e formação de organização criminosa. Se condenados, as penas podem chegar até 22 anos de prisão, além da aplicação de multas, conforme informações fornecidas pela Polícia Federal.

No decorrer da operação, foram apreendidos diversos itens que evidenciam as fraudes cometidas, incluindo carteiras de trabalho e previdência social em branco, rolos de contas de luz que serviam para falsificação de comprovantes de residência, além de celulares e documentos falsos variados.