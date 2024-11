Polícia Federal desmantela plano de golpe com militares e policial envolvidos

Na terça-feira, 19 de setembro, a Polícia Federal do Brasil executou mandados contra indivíduos suspeitos de planejar um golpe de Estado em 2022, com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os detidos, estão quatro militares e um policial federal. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um atentado na Praça dos Três Poderes. O plano incluía o assassinato por envenenamento de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e do próprio ministro Moraes.

Os presos são o general da reserva Mario Fernandes, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, além do policial federal Wladimir Matos Soares. As investigações revelaram que os envolvidos mantinham conversas no aplicativo Signal e utilizavam codinomes baseados em nomes de países para dificultar a identificação. Evidências como mensagens no WhatsApp entre Oliveira e Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, e documentos encontrados em um HD externo foram fundamentais para a operação.

O relatório da PF sugere conexões com Jair Bolsonaro (PL), apontando que Fernandes teria elaborado o plano dentro do Palácio do Planalto. A defesa dos envolvidos ainda não teve acesso completo às investigações. O senador Flávio Bolsonaro criticou a operação.

A investigação é parte de um esforço contínuo para apurar crimes contra o Estado democrático de Direito no Brasil. O caso ressalta a complexidade das ameaças à democracia e destaca a importância da vigilância institucional para garantir a estabilidade política no país. A continuidade das investigações poderá esclarecer possíveis elos com o ex-presidente Bolsonaro, aumentando as repercussões políticas e legais deste episódio.