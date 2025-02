Polícia Federal autoriza novo concurso com mil vagas para diversos cargos

A Polícia Federal (PF) confirmou, através do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14), a autorização para a realização de um novo concurso público que irá disponibilizar mil vagas em diferentes funções policiais. Este processo seletivo visa preencher cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.

De acordo com a autorização assinada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o edital que dará início às inscrições será publicado em um prazo de até seis meses a partir da data mencionada.

As vagas serão distribuídas conforme a seguinte divisão: 120 para delegados de polícia federal; 69 para peritos criminais federais; 630 para agentes de polícia federal; 160 para escrivães de polícia federal e 21 para papiloscopistas policiais federais.

Este concurso já havia sido previamente anunciado pelo governo federal em janeiro, quando foi revelado um plano de ofertar mil vagas em 2025 e outras mil em 2026. O anúncio ocorreu após uma reunião entre ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou na ocasião que as novas contratações são fundamentais para fortalecer o combate ao crime organizado. Segundo ele, “o presidente da República anunciou que pudéssemos fazer um concurso para que ingressassem mil policiais este ano e mais mil no ano seguinte. Portanto, serão dois mil novos policiais federais distribuídos por todo o Brasil, essenciais no combate ao crime organizado e na segurança das nossas fronteiras”.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, acrescentou que, apesar da autorização imediata, a nomeação dos candidatos aprovados deverá ocorrer apenas no final do ano. A responsabilidade pela organização do certame ficará a cargo da Polícia Federal.