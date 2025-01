Polícia Federal apreende 11 fuzis e prende suspeitos em operação no RJ

Na madrugada desta quinta-feira, 30, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação na RJ-127, próximo a Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, onde resultou na apreensão de 11 fuzis. A ação culminou na prisão em flagrante de dois indivíduos que estavam em veículos suspeitos.

De acordo com informações preliminares da investigação, os armamentos apreendidos incluem oito fuzis de calibre 5.56 e três de calibre 7.62. As autoridades indicaram que as armas tinham como destino o Complexo da Penha, uma área conhecida por ser controlada por facções criminosas na região.

A operação foi desencadeada a partir de dados coletados por inteligência policial, que sugeriram a possibilidade de transporte de material ilícito pela rodovia. Durante a abordagem, os agentes localizaram um carro e uma motocicleta nos quais as armas eram transportadas em três bolsas. Além dos fuzis, os veículos também foram apreendidos durante a ação.

Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e poderão enfrentar acusações por comércio ilegal de armas, além de outras possíveis infrações relacionadas às atividades criminosas associadas.