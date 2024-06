Polícia fecha ‘feira do rolo’ de celulares furtados no centro de São Paulo

A Polícia Civil, por meio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco),

desmantelou um esquema de venda de celulares furtados e roubados no Brás, na região central de São Paulo. Cinco suspeitos foram presos e outros cinco são investigados. A Operação Sem Sinal aconteceu no domingo (23).

De acordo com as informações, as equipes investigavam o bando pela compra e venda de aparelhos celulares de origem ilícita, com queixas de roubo e furto. Para isso, os suspeitos se reuniam numa “feira do rolo”, na região central, para comercializar os produtos.

Os policiais foram até o local e encontraram os envolvidos com 56 celulares sem origem comprovada — 19 tinham queixa de furto ou roubo. Todos os aparelhos foram apreendidos. Ainda com o bando foram apreendidos mais de R$ 3 mil e cerca de 330 dólares.

Ainda segundo a Polícia Civil, um dos homens é suspeito de vender aparelhos pela internet e aplicar golpe nos compradores. Nas caixas, ele enviava gesso no lugar dos aparelhos. O suspeito foi detido no local e é investigado por estelionato.

O caso foi registrado como receptação, estelionato e localização/apreensão de objetos no 1º Distrito Policial do centro, que prossegue com as investigações para identificar a rede clandestina de compra e venda de celulares roubados ou furtados.