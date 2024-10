Polícia fecha falsa central telefônica e prende 7 pessoas por estelionato na Baixada Santista

Sete pessoas foram presas suspeitas de comandar uma central telefônica para aplicar golpes usando por meio de telemarketing em Guarujá. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão, na quinta-feira (10), no local apontado como “escritório do crime”.

Segundo as investigações, no imóvel alvo do mandado funcionava uma falsa central telefônica, por onde eram aplicados diversos tipos de golpes digitais. Esse tipo de local, denominado “escritório do crime, tinha a finalidade de falsificar documentos, furtar dados pessoais e praticar outros crimes para viabilizar os golpes.

No imóvel, os agentes flagraram cinco homens, com idades entre 20 e 52 anos, e duas mulheres, de 22 e 26, com computadores que estavam com as telas abertas, onde apareciam nomes de possíveis vítimas dos golpes. Em prévia análise do material encontrado, os policiais observaram diversos dados de vítimas com números de telefones e contas bancárias.

Ao todo, foram apreendidos 15 celulares, nove notebooks, além de três carros e um jet-ski.