Polícia fecha desmanche clandestino de motos de luxo na zona norte de São Paulo

Um desmanche clandestino de motos de luxo foi interditado por policiais civis da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), na quinta-feira (31), no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Três homens, de 21, 26 e 29 anos, que faziam parte de uma quadrilha responsável pelo roubo, desmonte e armazenamento das peças, foram presos.

As investigações começaram após a equipe receber uma denúncia anônima e passar a monitorar o endereço. Durante a campana, os policiais notaram que um dos suspeitos entrou de moto na garagem da casa, momento em que realizaram a abordagem. Ao verem os agentes, os outros dois tentaram fugir, mas foram detidos.

A vistoria resultou na apreensão de mais de 40 peças automotivas, sendo 30 quadros de motos desmontados com queixa de furto ou roubo. O bando recebia os veículos e descartava as placas em um terreno baldio próximo ao local. Tudo foi localizado e apreendido. A quadrilha também revendia as peças mais baratas para outros envolvidos.

Segundo a polícia, os suspeitos estão envolvido nos roubos e são responsáveis por recolher as motos e levá-las ao endereço, conhecido por eles como “rua morta”, para esconder as peças. O esquema também contava com um “manobrador” que moveria os veículos ao ser avisado sobre a presença da polícia na região. A moto seria colocada em um buraco e então desmontada para dificultar a identificação do veículo.

Eles foram encaminhados à delegacia. O suspeito de 29 anos pagou fiança, foi ouvido e liberado. O trio permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 4ª Delegacia da Cerco Norte, como receptação, resistência e localização e apreensão de objetos.