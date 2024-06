Polícia faz operação contra bailes funk na zona norte de São Paulo

A Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar realiza operação na manhã desta quinta-feira (20) contra organizadores de bailes funk clandestinos, também conhecidos como pancadões, na zona norte de São Paulo.

São cumpridos 53 mandados de busca e apreensão contra 31 adegas, 14 veículos e oito pessoas investigadas e apontadas como organizadoras desses eventos.

Batizada de Hypnos, a operação, segundo a Polícia Civil, também visa desarticular organização criminosa, que atua no tráfico de drogas, falsificação de bebidas e lavagem de dinheiro por meio desses bailes.

O serviço de inteligência da Polícia Militar e equipes de investigação da Polícia Civil se infiltraram nos pancadões na zona norte da capital para chegar até os organizadores, identificar os veículos com aparelhagem de som para formar os chamados paredões, os financiadores dos eventos, traficantes de drogas, e adegas promotoras.

Com base nas informações levantadas na investigação, foram solicitados e atendidos os mandados de busca e apreensão e prisão por meio do Judiciário.

Esses bailes são conhecidos por usarem diversos veículos com grande aparelhagem de som alto, fecharem vias públicas e promover grandes aglomerações de público. As festas duram muitas horas e são alvo de reclamação de vizinhos em razão do barulho durante a noite e madrugada.