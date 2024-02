Polícia estoura locais de desmanche de veículos e prende dois na zona leste de SP

A Polícia Civil estourou dois locais de desmanche de veículos e prendeu dois suspeitos em flagrante, na terça-feira (27). A primeira operação aconteceu na comunidade Vaquejada, em Guaianazes, e a segunda no bairro Jardim Nove de Julho, em São Mateus, ambas na zona leste de São Paulo. Foram apreendidas 11 motos e aproximadamente seis quilos de maconha.

Em Guaianazes, policiais fecharam um complexo de imóveis que tinha a finalidade de guardar e desmontar veículos roubados ou furtados. A estrutura, que funcionava em três lugares na comunidade Vaquejada, tinha até saída de emergência caso o esquema fosse descoberto.

A equipe da 3ª Delegacia de Investigações sobre Furtos, Roubos, Receptação de Veículos e de Cargas (Divecar), responsável pela ação, realizou investigações que revelaram a atividade criminosa.

Os dois suspeitos presos em flagrante foram encontrados desmanchando uma picape, mas outros três suspeitos conseguiram fugir pela saída de emergência. O estoque de peças e as ferramentas utilizadas para desmanchar os veículos foram apreendidos.

Operação Duas Rodas

Já em São Mateus, policiais civis realizaram a Operação Duas Rodas, visando combater os furtos e roubos de motos na área central do bairro. As investigações apontaram que uma quadrilha estaria usando um imóvel na região do Jardim Nove de Julho para a atividade criminosa.

Durante campana no local, as equipes viram um suspeito sair do imóvel e entrar em um carro de luxo. O homem desobedeceu à ordem de parada, sendo iniciada uma perseguição, até que o condutor desceu do veículo e sumiu entre os becos da comunidade, o que impediu a sua prisão.

Os policiais voltaram ao imóvel, onde encontraram seis quilos de maconha, 11 motocicletas provavelmente furtadas ou roubadas e ferramentas utilizadas na realização de adulterações de chassis veiculares, bem como placas de identificações e documentos. Os itens foram levados ao 78º Distrito Policial (Jardins) e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC).