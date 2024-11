Polícia espanhola detém três torcedores por ofensas racistas a Yamal e Raphinha

A Polícia Nacional da Espanha anunciou, por meio de comunicado oficial, a detenção de três indivíduos acusados de proferirem insultos racistas ao atacante espanhol Lamine Yamal e ao brasileiro Raphinha, durante clássico entre Real Madrid e Barcelona. A operação foi desencadeada após denúncias apresentadas pela Liga Espanhola e pelos próprios clubes, que colaboraram estreitamente com as autoridades na identificação dos suspeitos.

De acordo com a nota divulgada, as forças de segurança realizaram uma análise meticulosa das imagens capturadas no estádio, permitindo identificar com precisão o local onde os acusados estavam posicionados. Essa investigação minuciosa foi crucial para a identificação dos envolvidos.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, manifestou-se sobre as detenções em suas redes sociais, destacando a importância do tempo necessário para ações efetivas. Ele afirmou: “Para aqueles que estavam impacientes, as coisas exigem seu devido tempo. Estamos determinados a erradicar os gritos de ódio nos estádios e fora deles.”

Em um comunicado adicional, a LaLiga confirmou que forneceu às autoridades gravações dos eventos e um relatório especializado em leitura labial, comprovando que os detidos fizeram declarações racistas amplamente divulgadas nas mídias sociais e imprensa. A organização reafirmou seu compromisso em combater o racismo no futebol, tanto dentro quanto fora dos campos.