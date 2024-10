Polícia encontra fuzis, submetralhadora e pistolas em casa na zona norte de SP

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) encontraram um arsenal utilizado pelo crime organizado em uma casa na região do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, na quinta-feira (24). No local, as equipes apreenderam três fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, quase mil munições, além de coletes balísticos, toucas balaclava, carregadores de armas e porções de drogas.

As equipes foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão após uma investigação sobre tráfico de drogas.

Também foram apreendidos dois mapas da região da Praia Grande, que, segundo a Polícia Civil, possivelmente eram usados para planejar ações da quadrilha.

Durante a averiguação no imóvel, os investigadores foram surpreendidos por um homem armado com fuzil, que estava escondido em um quarto. Ele foi desarmado e preso. O criminoso, de 45 anos, era foragido da Justiça por homicídio.

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão, captura de procurado, tráfico e fabricação de drogas e porte ilegal de armas.