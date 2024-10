Polícia encontra desmanche após homem deixar peças de motos cair de mochila no interior de SP

A Polícia Militar encontrou um desmanche com seis motos furtadas em uma casa localizada no bairro Jardim Monte Cristo, em Campinas, no interior de São Paulo, na terça-feira (8). Dois homens, de 22 e 27 anos, foram presos na ação.

Policiais militares estavam em patrulhamento na região, quando viram um motociclista parado carregando uma mochila grande nas costas. Quando ele se ajeitou para sair, três placas de moto, além de uma roda e uma suspensão dianteira, caíram da bolsa, que estava parcialmente aberta.

Neste momento, a equipe optou pela abordagem. O homem afirmou que tinha acabado de comprar as peças e, quando a equipe olhou para o portão da casa de onde o suspeito saiu, viu diversas motos, sendo que algumas estavam desmontadas.

Como os moradores não atenderam, os militares entrarem na casa, que estava com o portão aberto. Após consulta no sistema foi constatado que as motos eram furtadas, sendo que uma delas estava cadastrada com uma placa do estado de Santa Catarina.

Posteriormente, o dono da residência se apresentou e foi detido. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceram presos. O caso foi registrado como receptação e adulteração de sinal identificador.