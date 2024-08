Polícia encontra chácara usada para plantação de maconha e destrói mais de 400 mudas da droga

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, encontrou uma chácara usada para a plantação de maconha, na segunda-feira (26). No local, que fica na região rural de Jacareí, no interior de São Paulo, foram localizadas 471 mudas da planta, além de fertilizantes e balanças de precisão.

A equipe foi averiguar o endereço após uma denúncia anônima. Um morador recebeu os policiais e, ao ser notificado sobre a suspeita de cultivo de droga, ele afirmou que acompanharia a vistoria no local, mas que antes precisaria prender os cães.

No entanto, enquanto aguardavam, os agentes notaram uma movimentação estranha e quando se dirigiram para a lateral do imóvel, viram o homem falando ao celular. O suspeito se recusou a abrir o portão principal e fugiu.

Os policiais solicitaram o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal para conter os cães e entrar no local em segurança. Já na sala do imóvel, as equipes encontraram diversas plantas de maconha, com estrutura avançada para o cultivo.

A chácara foi periciada. Posteriormente, a plantação foi destruída. Os agentes ainda apreenderam diversos documentos e um veículo abandonado. Eles ainda fizeram buscas pela área de mata no entorno do sítio para encontrar o morador, que acabou fugindo.