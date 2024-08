Polícia encontra 40 kg de maconha sob painel de carro em Ribeirão Preto

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) encontraram 40 quilos de maconha escondidos sob o painel de um carro em um compartimento falso usado para transportar drogas. Segundo a polícia, o motorista, de 36 anos, pegou o entorpecente em Minas Gerais e planejava levar até a capital paulista.

O carro foi interceptado no km 39 da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, durante a Operação Impacto. Ao perceber a presença policial nos arredores, o suspeito tentou se esconder, o que motivou a abordagem.

Diante da suspeita, os policiais do 3° Batalhão de Polícia Rodoviária vistoriaram o carro. Algumas irregularidades no painel e no compartimento do rádio chamaram a atenção dos miliares. Ao puxar, as partes se soltaram e os agentes encontraram diversos tijolos da droga, já embalados para venda.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O carro, com placas do estado de Minas Gerais, que estava com a numeração do motor suprimida e o chassi adulterado também foi apreendido. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.