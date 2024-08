Polícia encontra 1 tonelada de maconha em assoalho de ônibus rural em Palmital

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta terça-feira (27), cerca de uma tonelada de maconha em Palmital, no interior de São Paulo. A droga estava escondida no assoalho de um ônibus que realiza o transporte de trabalhadores rurais. Dois homens, sendo pai e filho, foram presos.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na rodovia Raposo Tavares, num trabalho conjunto do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Federal.

O veículo, que saiu do Paraná, tinha como destino a capital paulista. A abordagem aconteceu no quilômetro 413 da rodovia. O motorista e passageiro, identificados pelos policiais como pai e filho, apresentavam versões diferentes sobre o destino da viagem, então a equipe iniciou a vistoria no veículo.

A droga, que estava dividida em tijolos, foi escondida sob o assoalho, num fundo falso embaixo dos bancos, totalizando cerca de uma tonelada do entorpecente. A ocorrência está em andamento e será apresentada no Distrito Policial de Palmital.