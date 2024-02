Polícia divulga esquema de segurança para manifestação na capital neste domingo

As forças de segurança de São Paulo vão atuar em esquema reforçado de policiamento para a manifestação prevista para o próximo domingo (25), na Avenida Paulista, região central da capital. Cerca de 2 mil agentes estarão a postos para garantir a segurança da população e os direitos de todos, participantes do ato ou não.

O patrulhamento terá reforço ao longo do percurso do ato – a medida também reforçará orientações a todos que precisarem se deslocar pela região. Além de equipes do Comando de Policiamento da Região Central, o efetivo será composto por policiais da Força Tática; Rocam; 7º Baep; Batalhão de Choque, Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar.

Drones do sistema Olho de Águia e câmeras fixas e móveis também estarão disponíveis para o monitoramento de eventuais ocorrências.

A coordenação da operação será realizada do Centro de Operações da PM – Copom, onde também estarão presentes representantes de outros órgãos, como secretarias municipais, Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre outros.