Polícia desmonta depósito que armazenava bolsas de grife falsificadas no centro

Os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) flagraram, na noite de segunda-feira (11), um depósito que armazenava mais de 35 mil bolsas de grife falsificadas. O homem, de 31 anos, que estava no local, está sendo investigado por crime contra registro de marca. A apreensão ocorreu no bairro da Consolação, área central de São Paulo.

A descoberta do depósito surgiu durante levantamentos de policiais da 1ª Divisão de Investigações Gerais (DIG), do setor antipirataria. A equipe apurava a procedência de bolsas de grifes falsificadas comercializadas no principal centro de comércio popular da capital paulista.

No total, 35,6 mil bolsas falsificadas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para exames periciais.

O inquérito policial foi instaurado. O caso foi registrado como crime contra registro de marca na 1ª DIG.