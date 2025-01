Polícia desmantela esquema de assassinatos em Americana com líder religiosa como mandante

A Polícia Civil de Americana, no estado de São Paulo, efetuou a prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em uma série de assassinatos que abalaram a região. As detenções ocorreram na quinta-feira, 30, e revelaram um complexo esquema que envolvia uma líder religiosa como suposta mandante dos crimes.

As investigações tiveram início em novembro do ano passado, quando um funcionário da Secretaria Municipal da Saúde de Vinhedo, de 55 anos, desapareceu. Quatro dias após o seu sumiço, colegas de trabalho foram até a residência do homem e o encontraram sem vida, em avançado estado de decomposição.

A namorada da vítima, Esheley Mendes, funcionária da mesma rede municipal de saúde e em um relacionamento com o homem há três meses, informou à polícia que esteve na casa de uma amiga durante uma semana. Ela alegou que ao retornar, encontrou seu companheiro já morto. A amiga mencionada no depoimento confirmou a versão apresentada por Esheley.

O celular da vítima não foi localizado na cena do crime, mas investigações subsequentes mostraram que transferências bancárias no valor total de R$ 180 mil foram realizadas através do dispositivo no dia da morte. Os valores foram creditados nas contas de Esheley e Tuta, a amiga mencionada.

Em janeiro deste ano, outro caso chocante surgiu quando Davi Aires da Costa, um empresário de Americana com 63 anos, desapareceu no dia 12 e foi encontrado morto seis dias depois no Cemitério de Sumaré. Seu corpo apresentava sinais grotescos de mutilação, incluindo a remoção do órgão genital e dois disparos na cabeça.

Investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) descobriram que Davi foi visto pela última vez em um terreiro dirigido por Tuta. Essa mesma Tuta também havia sido testemunha do caso anterior envolvendo Esheley. Com a conexão entre os casos se tornando evidente, a equipe que investigava o homicídio em Vinhedo foi acionada para colaborar nas apurações.

Conforme as investigações avançavam, outro suspeito emergiu: “Pai Fuji”, uma figura proeminente na comunidade religiosa local. Ele teria recebido depósitos em sua conta bancária após o assassinato de Davi. Além disso, novas transferências foram rastreadas para a conta de Tuta após o crime contra Davi, indicando uma possível ligação entre os dois homicídios.

A polícia identificou “Fucho” como o executor do assassinato do empresário. Ele era amigo frequente do centro religioso onde Tuta atuava como líder. Segundo as autoridades, Esheley também teve um papel significativo no crime, ligando-a diretamente aos eventos trágicos em Vinhedo.

Nesta quinta-feira, mandados de prisão e busca foram executados em diversas localidades como Sumaré, Hortolândia e Campinas. Durante a operação, “Fucho” e Esheley foram detidos e confessaram suas participações nos crimes. Ambos relataram que estavam sendo coagidos por Tuta, que usava sua posição religiosa para intimidá-los. Enquanto isso, Tuta e “Pai Fuji” permanecem foragidos.