Polícia descobre esquema de transporte de drogas até o Porto de Santos usando a malha ferroviária

A Polícia Civil descobriu um esquema de transporte de drogas que usaria a malha ferroviária do estado para levar 200 quilos de cocaína até o Porto de Santos.

Os agentes da 2° Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do município da Baixada Santista, estavam investigando o esquema criminoso quando receberam a informação de que um carregamento de cocaína seria entregue em Jundiaí, município a 135 quilômetros de Santos.

Com os detalhes do transporte, os investigadores da Dise conseguiram localizar o veículo na quinta-feira (3) numa empresa de logística, no centro da cidade do interior paulista. O motorista, de 41 anos, foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento. Em um fundo falso da carreta, sob a carga de celulose, os agentes encontraram 216 quilos de cocaína.

Conforme os policiais, a droga seria entregue em Jundiaí e transportada em um trem até o Porto de Santos, no litoral. O caso foi registrado na 2ª Dise de Santos, como tráfico de drogas. O motorista permanece à disposição da Justiça. Os policiais seguem investigando para descobrir o envolvimento de outros suspeitos no esquema criminoso.