Polícia descobre duas ‘casas bomba’ com 80 kg de drogas em São José dos Campos

Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a descobrir dois locais de fabricação e armazenamento de drogas, conhecidos como ‘casa bomba’, no bairro Majestic, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na quinta-feira (25).

Os imóveis guardavam cerca de 80 quilos de maconha, cocaína e crack, além de insumos para o embalo dos entorpecentes. O dono da casa foi preso em flagrante. Ele tentou fugir dos policiais por uma área de mata durante a abordagem. O suspeito, de 21 anos, também escondia as drogas em um imóvel ao lado, que era alugado.

A polícia apreendeu nos dois locais 75,9 quilos de maconha, entre tijolos e porções, 2,8 quilos de cocaína em microtubos e 900 pedras de crack, totalizando 1,1 quilo.

No preparo e embalo dos entorpecentes foram recolhidas bacias, rolo de papel filme e duas balanças de precisão, além de um celular e caderno com anotações do tráfico.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.