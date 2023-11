Polícia de SP prende trio que trocava etiquetas de malas para enviar drogas ao exterior

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prenderam na quinta-feira (23) três homens envolvidos em um esquema de troca de bagagem para enviar cocaína ao exterior. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde as malas eram despachadas. Foram apreendidos 40 quilos da droga.

Os policiais conseguiram flagrar o grupo depois de receberem informações sobre uma remessa de droga que chegaria no aeroporto.

Para conseguir enviar as drogas ao exterior, os criminosos trocavam a etiqueta de bagagens de passageiros após elas serem despachadas no check-in. Em março deste ano, duas brasileiras ficaram mais de 40 dias presas injustamente na Alemanha após terem a etiqueta colocada em uma mala cheia de cocaína.

As prisões foram feitas por policiais da 2ª Delegacia DIG (Investigações sobre Estelionato e Contra Fé Pública), que desenvolve um trabalho para identificar e interceptar as tentativas de utilização do esquema no Aeroporto de Guarulhos.