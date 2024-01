Polícia de SP prende suspeito e apreende 5 mil produtos falsificados em Paraisópolis

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam mais de 5 mil produtos falsificados em uma megaoperação para combater núcleos criminosos na região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A ação foi realizada na sexta-feira (12) e também apreendeu um adolescente por dirigir sem habilitação e recolheu 11 veículos por perturbação de sossego.

O homem preso fazia parte de um esquema de entrega de entorpecentes por motorista de aplicativo, estratégia utilizada para despistar a fiscalização. Mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos.

Em uma ação contra a pirataria, foram apreendidos 5.081 produtos falsificados entre acessórios para celulares, pen-drives e relógios. Os policiais também fecharam e apreenderam equipamentos eletrônicos de jogos de azar em dois estabelecimentos comerciais.

As equipes vistoriaram 263 veículos entre carros e motos, sendo que 11 automóveis e carretas foram recolhidos por estarem equipados com amplificadores, conhecidos como paredões. Os proprietários utilizavam os veículos em eventos e responderão por perturbação de sossego. Um menor de idade também foi apreendido por dirigir sem habilitação. No total, foram feitas 240 abordagens.

A megaoperação Rédea Curta contou com o efetivo de 252 policiais com equipes da Divisão de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos e Cargas (Divecar), das divisões de Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat) e de Investigações Gerais (DIG), e do Grupo Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).