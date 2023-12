Policia de SP prende seis procurados pela Justiça em Operação Resgate na Cracolândia

A Polícia Civil prendeu durante a Operação Resgate realizada na quinta-feira (7) seis procurados pela Justiça na região da Cracolândia. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, ainda flagrou 51 pessoas descumprindo medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. Todas foram levadas para a delegacia.

Na última fase da operação, realizada em novembro, 17 pessoas foram presas por tráfico de drogas e 9 foragidos da Justiça foram capturados. Desde janeiro, a ação já prendeu 814 pessoas por tráfico ou descumprimento de medidas cautelares na região central de São Paulo.

Projeto V.I.D.A

No último mês, uma parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu aos militares uma nova ferramenta para monitorar os condenados que cumprem pena em regime aberto, são soltos em audiência de custódia ou beneficiados com a saída temporária.

O Projeto V.I.D.A permite que os policiais acessem por uma plataforma através de um tablet na própria viatura os locais, horários e demais determinações judiciais que os condenados deveriam obedecer. Caso haja descumprimento, poderão informar imediatamente o Poder Judiciário sobre a desobediência.

Cenas Abertas

A região da Cracolândia teve queda no número de roubos pela 35º semana consecutiva, de acordo com o último relatório das Cenas Abertas de Uso.

Na análise, de 27 de novembro a 3 de dezembro, os roubos caíram 40% em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 174 para 104.

Já os furtos caíram 32% no mesmo comparativo. Em 2022 foram 301 delitos contra 204 deste ano.