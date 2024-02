Polícia de SP prende homem que cultivava maconha em Carapicuíba

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (5) por tráfico de drogas em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Com ele foram apreendidos 16 kg de maconha.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima de um imóvel no bairro Cidade Ariston Estela Azevedo que estaria sendo utilizado para cultivo e comercialização de maconha.

No local os policiais encontraram uma estufa preparada para o cultivo de maconha. O dono do imóvel confessou que fazia a venda em bairros nobres de São Paulo. No imóvel foram encontradas estufas, vasos com mudas, sistema de refrigeração, embalagens, itens e insumos utilizados no cultivo e preparo da maconha.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e o caso, registrado na 1ºDP de Carapicuíba.