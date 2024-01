Polícia de SP prende homem e recupera carga de eletrônicos avaliada em R$ 2,4 milhões

A Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) recuperou na madrugada de sábado (20), nos bairros Vilas Maria e Guilherme, na Zona Norte da capital, uma carga de equipamentos avaliada em R$ 2,4 milhões, que havia sido roubada na cidade de Guarulhos. Um homem foi autuado em flagrante por associação criminosa e receptação qualificada.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos). De acordo com o apurado, criminosos estariam realizando o transbordo de aparelhos eletrônicos, como notebooks, celulares, televisores, tablets e monitores de Led, em um galpão industrial, na rua Benedita Dornellas Claro. O imóvel passou a ser monitorado e já na madrugada de hoje, a equipe flagrou pessoas descarregando a carga de dentro de um caminhão Volkswagen.

Os policiais iniciaram a abordagem, entretanto parte dos envolvidos percebeu o cerco e aproveitou para se misturar aos frequentadores de um baile Funk que também funciona junto ao imóvel. Mesmo assim, o gerente do galpão acabou detido. A equipe encontrou parte dos produtos roubados no baú do caminhão.

Durante a ação, a equipe da 1ª Divecar recebeu novas informações sobre a localização do restante da carga. O restante dos produtos foram recuperados dentro de um caminhão Mercedes-Benz. O veículo estava parado em um estacionamento na rua São Quirino, na Vila Guilherme, a poucos quilômetros do galpão.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os caminhões usados no crime foram apreendidos, bem como documentos deixados para trás no momento da fuga dos criminosos e o caso foi registrado como associação criminosa e receptação qualificada. As diligências para a localização e prisão dos demais envolvidos estão em andamento.