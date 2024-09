Polícia de SP descobre esquema que desviava valores de venda de ingressos

Uma central de golpes especializada em desviar valores de ingressos de eventos foi fechada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), nesta terça-feira (3). Um homem, suspeito de comandar a operação criminosa, foi preso em uma casa de praia, em Bertioga, na Baixada Santista.

Os agentes da 3ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), realizaram a Operação Ctrl C — comando usado em computadores para copiar informações — e cumpriram mandado de busca no local. Durante as investigações, foi identificado que o suspeito clonava páginas de vendas de ingressos e, para não ser identificado, usava um site fora do Brasil para hospedar o esquema.

No local, um condomínio fechado, foram encontrados computadores, diversos celulares, modens e placas de vídeo usados para o golpe. Os policiais apreenderam armas, um veículo e uma moto esportiva, jet ski e um quadriciclo. O dono do imóvel foi preso.

O caso foi registrado como porte ilegal de armas e estelionato. As investigações continuam a partir das análises dos materiais apreendidos.