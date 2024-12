Polícia de São Paulo realiza operação contra tráfico de anfetaminas

Na manhã desta terça-feira (17), o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) desencadeou uma das mais significativas operações no Brasil voltadas ao combate à produção de metanfetamina, conhecida popularmente como cristal. A operação, batizada de Operação Heisenberg em alusão a um icônico personagem de uma série televisiva que se envolve na fabricação e venda de drogas sintéticas, visa desmantelar uma quadrilha composta por diversos nacionais.

Ao todo, a operação busca cumprir 60 mandados de prisão e 101 ordens judiciais para busca e apreensão. Os alvos incluem 32 cidadãos chineses, 17 brasileiros, quatro nigerianos, dois portugueses e um colombiano. As ações estão concentradas nas áreas central e metropolitana da cidade de São Paulo.

Com a participação de cerca de 280 policiais, as investigações que culminaram nesta operação tiveram início no decorrer deste ano. Até o momento, seis indivíduos foram detidos e dois quilos da substância ilícita foram confiscados pelas autoridades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os envolvidos enfrentarão acusações por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, entre outros crimes relacionados.

A Operação Heisenberg conta com o suporte do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ambos pertencentes ao Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).