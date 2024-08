Polícia de Guarulhos mira suspeitos que aplicavam golpes em agências bancárias

Nesta quarta-feira (7), a Polícia Civil de Guarulhos deu início à Operação Tela Aberta para prender integrantes de uma quadrilha especializada em estelionato. Os golpistas enganavam idosos fingindo supostas operações em caixas automáticos em agências bancárias.

A primeira fase da operação tem como objetivo cumprir mandados de busca e prisão temporária na capital paulista, Carapicuíba, Guarulhos, Caieiras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Segundo a polícia, as investigações começaram há três meses, após diversas denúncias sobre a atuação dos golpistas.

Os boletins de ocorrência foram compilados e imagens de câmeras de segurança analisadas. Em seguida, os agentes identificaram a estratégia utilizadas por oito integrantes do bando.

Os suspeitos se passavam por funcionários de instituições financeiras para abordar as vítimas oferecendo ajuda. O cliente inseria os dados no caixa automático, no entanto, o golpista alegava que o equipamento estava com defeito e orientava trocar de caixa. Porém, com os dados já inseridos pela vítima, o suspeito realizava diversas transações bancárias.

De acordo com as informações, uma mulher já foi presa em flagrante por cometer o crime em Praia Grande, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Agora, as forças policiais continuam as buscas para capturar os envolvidos.