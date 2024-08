Polícia da Áustria prende suspeitos de planejar atentado contra shows de Taylor Swift

Dois suspeitos foram presos nesta quarta-feira (7) por planejar um ataque terrorista em Viena, Áustria, contra um dos shows de Taylor Swift, programados para este final de semana. Com um deles, um jovem de 19 anos, que recentemente havia jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico (EI), a polícia encontrou substâncias químicas roubadas do laboratório de onde trabalhava.

A segurança dos shows de Swift, que irão acontecer no Ernst-Happel-Stadion (dias 8, 9 e 10 de agosto) será reforçada, segunda a polícia austríaca. Os ingressos das três apresentações estão esgotados. “O risco real está descartado no momento, mas devemos tomar as medidas necessárias e acionar nossas unidades especiais para os shows”, disse o chefe da polícia de Viena, Gerhard Purstl.

A Áustria fortaleceu suas medidas preventivas desde um atentado jihadista que causou quatro mortes em 2 de novembro de 2020, o primeiro desse tipo no país de 9,1 milhões de habitantes.

A prisão dos suspeitos de planejar um ataque terrorista em Viena ocorre dias após um adolescente de 17 anos invadir uma aula de dança temática sobre a cantora em Southport, na Inglaterra, e esfaquear as crianças que estavam no local. Três meninas com idades entre 6 e 9 anos foram mortas no ataque, que também deixou mais oito crianças e dois adultos feridos.

De acordo com a AFP, um grupo de fãs da cantora no Reino Unido, que se autodenominam “Swifties for Southport”, lançou uma campanha de arrecadação de fundos online para ajudar as famílias das vítimas. De acordo com a AP, o grupo arrecadou mais de 100 mil libras (cerca de R$ 720,9 mil, na cotação atual) em apenas 24 horas. Os organizadores do coletivo disseram que o valor seria destinado ao Hospital Infantil Alder Hey, onde muitos dos feridos foram tratados.