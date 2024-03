Polícia cumpre 26 mandados de prisão contra quadrilhas suspeitas de fraudes de R$ 50 milhões

Cerca de 5 mil pessoas foram vítimas dos envolvidos nos golpes; operação é realizada em São Paulo e outras cidades do país.

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (21) uma operação contra crimes cibernéticos em sete cidades do estado de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 26 mandados de prisões e mais 67 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em fraudes financeiras.

A Operação Cyberconnect é coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária de São José do Rio Preto. De acordo com o delegado Everson Contelli, cerca de 5 mil pessoas tiveram prejuízo de ao menos R$ 50 milhões com essa modalidade criminosa.

As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de São Paulo, em 21 endereços, além de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara. Os investigadores também estiveram em Campo Grande (MS), Cuiabá e Várzea Grande (MT) e Goiânia (GO)

O objetivo da operação, que conta com 300 policiais e está na segunda fase, é desarticular as organizações criminosas especializadas em estelionatos, extorsões e furtos mediante fraudes por meio digital, além de “apresentar à sociedade respostas contra a criminalidade cibernética, que tem gerado impactos financeiros e econômicos”, detalhou o delegado.

1ª fase da operação

A primeira fase da Operação Cyberconnect aconteceu entre os dias 9 de outubro e 30 de novembro do ano passado, em São José do Rio Preto e em outras cidades da região. Na ocasião, foram cumpridos 167 mandados de busca e apreensão.