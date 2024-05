Polícia cumpre 20 mandados contra quadrilha especializada em roubos de motos de alta cilindrada

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (28), uma operação contra suspeitos investigados pelo envolvimento em roubos de motos de alta cilindrada na região de Campinas. As equipes cumprem 20 mandados de busca e apreensão nos locais apontados pela investigação.

Os mandados foram expedidos após uma extensa investigação conduzida pelo Setor de Inteligência da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), que mapeou as atividades do bando e identificou os principais suspeitos envolvidos nos crimes.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a organização criminosa se especializou no roubo de motocicletas de alta cilindrada, que eram revendidas ou utilizadas para a prática de outros crimes.

A quadrilha é composto por suspeitos da prática de diversos roubos nas áreas periféricas de Campinas. “A ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa que tem causado grande prejuízo e insegurança à população. Com o cumprimento dos mandados, esperamos apreender provas que fortaleçam as investigações e levem a responsabilização dos envolvidos”, disse o delegado responsável pela operação, Antonio Dotta Junior.

Além de equipes da Deic, a ação conta com policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), policiais civis da Delegacia Seccional de Campinas e de guardas municipais de Campinas.